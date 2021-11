The Game Awards 2021: oltre 40 World Premiere e tante sorprese nextgen, per Geoff Keighley

Ospite d'onore del blog ufficiale di Epic Games, il giornalista e presentatore Geoff Keighley coglie l'occasione per condividere delle interessanti anticipazioni sui The Game Awards 2021, dal numero di World Premiere a cui assisteremo nel corso dell'evento digitale all'importanza data ai giochi nextgen.

Scambiando quattro chiacchiere con i curatori del sito di Epic Games, la celebre personalità videoludica ha specificato che gli spettatori dei The Game Awards 2021 potranno assistere a "tantissimi contenuti e sorprese su giochi in arrivo per il 2022 e il 2023".

Sempre a detta di Keighley, sul palco dei TGA 2021 si avvicenderanno molte star dell'industria videoludica per celebrare quello che viene definito dallo stesso giornalista come "lo show con la lineup di giochi più ricca di sempre".

Geoff Keighley entra poi nel merito dei contenuti previsti per la sua importante kermesse videoludica e spiega che ci attendono tra le 40 e le 50 World Premiere "in qualche misura", con reveal di nuovi videogiochi che andranno tranquillamente "in doppia cifra", suggerendo così la presenza di non meno di 10 video di presentazione per videogiochi totalmente inediti. Ma non è tutto.

Oltre all'immancabile parentesi con l'orchestra sul palco, Keighley spiega che durante lo show "si vedranno cose davvero nextgen", riallacciandosi anche qui alla nutrita lista di World Premiere che accompagnerà la consueta cerimonia di premiazione per i videogiochi più importanti dell'anno. I The Game Awards 2021 si terranno giovedì 9 dicembre, sia in streaming che dal vivo al Microsoft Theater di Los Angeles.