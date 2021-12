The Game Awards 2021: Activision Blizzard è stata esclusa dallo show

A pochi giorni dalla messa in onda dell'ottava edizione dei Game Awards, Geoff Keighley ha generato un acceso dibattito in rete per alcune dichiarazioni che ha rilasciato al Washington Post, rese pubbliche nella giornata di ieri.

Chiacchierando con la nota testata americana, il presentatore si è detto ancora indeciso su come trattare la spinosa questione Activision Blizzard nel corso dello show. Senza sbilanciarsi sulle accuse rivolte alla compagnia, Keighley ha spiegato di volersi concentrare esclusivamente sui giochi, per offrire agli sviluppatori e ai dipendenti l'opportunità di mostrare al pubblico il loro lavoro. Un atteggiamento giudicato poco coraggioso dai più, i quali vorrebbero vedere Keighley sfruttare l'enorme palcoscenico mediatico dei Game Awards per sensibilizzare l'opinione pubblica sui casi di molestie e maltrattamenti che sarebbero avvenuti per anni all'interno degli studi di Activision Blizzard. Denunciata dal California Department of Fair Employment and Housing, la compagnia sta attraversando il periodo più difficile della sua storia e sta andando incontro a pesanti cambiamenti interni.

Ebbene, qualche ora dopo le discusse dichiarazioni, Keighley si è affacciato su Twitter per prendere finalmente una posizione e annunciare che Activision Blizzard non farà parte dei Game Awards 2021. Lo show, quindi, non ospiterà annunci, trailer e figure della compagnia americana, con l'unica eccezione dei giochi inclusi nelle nomination (Call of Duty Warzone per il premio Best Ongoing). "I Game Awards sono un momento di celebrazione dell'industria dei videogiochi, la più grande forma d'intrattenimento del mondo. Non c'è spazio per abusi, molestie e pratiche predatorie in nessuna azienda o comunità", ha affermato con decisione il presentatore. "Mi rendo anche conto che abbiamo una grande piattaforma che può accelerare e ispirare il cambiamento. Ci impegniamo a fare questo, ma dobbiamo lavorare tutti assieme per costruire un ambiente di lavoro migliore e più inclusivo, affinché chiunque possa sentirsi al sicuro mentre crea i migliori videogiochi del mondo".

La cerimonia dei Game Awards 2021 si svolgerà nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, e siete tutti invitati a seguirla tra le nostre pagine e sul canale Twitch di Everyeye.