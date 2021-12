The Game Awards 2021, tutti gli annunci e i vincitori: ecco la replica integrale!

Dal palco calcato da un sempre più attivo Geoff Keighley, l'edizione 2021 dei The Game Awards ha intrattenuto la community videoludica con uno show dal ritmo sostenuto, protrattosi per oltre tre ore.

Come ormai da tradizione, non poteva ovviamente mancare in casa Everyeye una maratona dedicata all'appuntamento. Condotto sugli ormai familiari lidi del Canale Twitch di Everyeye, l'appuntamento con la Redazione ha seguito ogni annuncio e reveal protagonista dell'evento. Tra premiazioni, spettacoli musicali e una ricca rassegna di World Premiere, Geoff Keighley ha saputo confezionare uno show ricco di momenti piacevoli e sorprendenti.

Tra l'annuncio di Alan Wake II, la presentazione del suggestivo gameplay di Hellblade II: Senua's Saga, il reveal di Star Wars: Eclipse e molto altro ancora, i The Game Awards 2021 hanno chiuso in grande stile il calendario dei grandi eventi di questo ultimo anno. Se vi siete persi la diretta - complice anche l'orario decisamente poco accomodante -, potete rimettervi in pari con l'attualità di settore grazie alla replica integrale dell'evento proposta dalla Redazione.



Per (ri)vivere l'appuntamento in compagnia dei nostri Francesco Fossetti, Marco Mottura, Alessandro Bruni e Francesco "Cydonia" Cirlurzo, potete dirigervi sulle pagine del Canale Twitch di Everyeye. La replica dei The Game Awards 2021 è accessibile a tutti gli abbonati al canale. Ricordiamo che è possibile abbonarsi gratis al canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime senza alcun costo aggiuntivo.