The Game Awards 2021: il Fossa commenta le Nomination e i candidati al GOTY

Insieme alla community che segue le nostre peripezie sul canale Twitch di Everyeye, Francesco Fossetti ha commentato l'evento organizzato da Geoff Keighley per svelare i giochi in Nomination ai The Game Awards 2021.

Il tema principale della discussione intavolata da Fossa è, logicamente, l'annuncio dei candidati alla vittoria per la prestigiosa statuetta del Game of the Year. Nel commento live alla presentazione dell'elenco dei finalisti dei TGA 2021 sono infatti emerse le perplessità dovute alla mancanza, nel sestetto di esperienze interattive candidate al GOTY, di titoli come Forza Horizon 5, Returnal e Monster Hunter Rise.

A detta di Francesco Fossetti, l'arcade racing a mondo aperto di Playground Games, lo sparatutto roguelike di Housemarque e l'action adventure di Capcom non avrebbero affatto sfigurato nel pantheon dei titoli in lizza per il Game of the Year, eventualmente al posto di Ratchet & Clank Rift Apart, Metroid Dread e Resident Evil Village.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Condividete le decisioni prese da chi ha stilato la lista dei candidati ufficiali al GOTY dei Game Awards 2021 o, al contrario, ritenete che ci sarebbero dovuti essere altri prodotti in lizza per il premio di miglior videogioco dell'anno? Prima di leggere i vostri commenti, vi lasciamo in compagnia di Fossa e della registrazione del commento ai TGA 2021 che potete visionare nel trailer in apertura d'articolo o direttamente dalle pagine del nostro canale YouTube di Everyeye on Demand.