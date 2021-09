The Game Awards 2021: Geoff Keighley annuncia la data della nuova edizione

Avete appuntamenti per il 9 dicembre? Se sì, annullateli. Geoff Keighley ha appena annunciato la nuova edizione dei Game Awards, uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per il nostro medium preferito.

Keighley, che di recente abbiamo visto alla conduzione dell'Opening Night Live della Gamescom 2021, ha annunciato che i Game Awards 2021 si svolgeranno giovedì 9 dicembre, sia in streaming, sia dal vivo al Microsoft Theater di Los Angeles. Dopo un'edizione tutta digitale, lo show torna nella dimensione in cui è nato, ossia in presenza, in quella che è stata descritta come "una celebrazione globale della cultura del videogioco".

Per il momento dobbiamo accontentarci di queste uniche informazioni e del breve teaser trailer allegato in calce a questa notizia. L'orario, ad esempio, è ancora ignoto, mentre gli ospiti e le candidature verranno presentati a tempo debito nelle settimane che ci separano dalla messa in onda. Oltre alla pioggia di premi, in ogni caso, possiamo aspettarci anche una valanga di World Premiere e trailer, come d'abitudine per gli show condotti da Keighley.

Quella dei Game Awards 2020 è stata l'edizione di maggior successo di sempre. Il mattatore assoluto è stato The Last of Us Part 2 con ben sette premi, incluso il più ambito per il gioco dell'anno. Tra gli annunci più importanti ricordiamo invece quelli di Perfect Dark, Ark II e del nuovo Mass Effect. Cosa vi aspettate dalla prossima edizione? Chi vincerà il premio GOTY?