The Game Awards 2021: quali giochi ci saranno? Rumor, conferme e aspettative

Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre andranno in onda i The Game Awards, gli Oscar dei videogiochi condotti da Geoff Keighley. In questa occasione assisteremo non solo alla premiazione del miglior gioco del 2021 ma anche agli annunci di tanti nuovi giochi. Cosa possiamo aspettarci?

Poche le certezze, tanti, tantissimi i rumor sui giochi dei The Game Awards 2021: nei giorni scorsi si è parlato di una nuova presentazione di Harry Potter Hogwarts Legacy e dell'annuncio di Prey 2 di Arkane Studios, anche se quest'ultimo rumor è sembrato sin da subito poco concreto. Lo stesso vale per il reveal dell'Open Beta di Elden Ring, al momento non abbiamo infatti certezze in merito.

Altra voce vorrebbe l'annuncio del videogioco Matrix The Awakens, rumor alimentato dalla presenza allo show di Keanu Reeves e Carrie Anne-Moss, protagonisti di Matrix Resurrection. Jez Corden di Windows Central si è detto assolutamente certo della presenza di Senua's Saga Hellblade 2 ed i tempi sembrano maturi per mostrare qualcosa di concreto dopo il primo annuncio ai TGA 2019. The Lord of the Rings Gollum ci sarà, il gioco è atteso per il 2022 ma gli sviluppatori hanno mostrato solamente pochi footage del progetto, speriamo quindi in un nuovo trailer e video gameplay. C'è poi chi spera di rivedere Final Fantasy 16 ai Game Awards e chi punta su un nuovo trailer di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e un nuovo video gameplay di Horizon Forbidden West.



Non possiamo poi non citare i rumor sulla remaster di Chrono Cross, sequel di Chrono Trigger che secondo alcuni insider sarebbe pronto per tornare sui nostri schermi non con un remake bensì con una edizione rimasterizzata. Sappiamo con certezza invece che non ci saranno giochi Activision Blizzard, l'organizzazione dei TGA ha deciso di estromettere il publisher dalla manifestazione. Geoff Keighley ha assicurato che i The Game Awards 2021 saranno fuori di testa, non perdetevi dunque la maratona The Game Awards su Twitch il 9 dicembre dalle 15:00, andremo avanti per tutta la notte e fino all'alba del 10 dicembre in compagnia di tanti amici e ospiti speciali.