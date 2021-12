The Game Awards 2021: nuovi giochi, trailer, gameplay e tutti gli annunci

La lunga notte dei The Game Awards si è aperta con un pre-show di trenta minuti che ha riservato qualche annuncio interessante (come la data di uscita di Tunic) ma è ovviamente il main show a riservare tantissime sorprese, tre ore di evento dense e ricchissime di novità.

Si parte con il gameplay di Senua's Saga Hellblade 2, il gioco di Ninja Theory sembra essere in forma strepitosa a giudicare dal video, un filmato che, ci scommettiamo, farà parlare molto sui social nelle prossime ore. Si continua con il trailer di Star Wars Eclipse di Quantic Dream, lo studio di Heavy Rain, Beyond Due Anime e Detroit si affaccia al mondo di Guerre Stellari come emerso da un rumor nei mesi scorsi.

Sorpresa assoluta da parte di Remedy con Sam Lake che ha annunciato Alan Wake 2, purtroppo però ci sarà da attendere fino al 2023 per tornare a vestire i panni dello scrittore. WB Games lancia l'attacco con il gioco di Wonder Woman, spazio anche a Guerrilla Games ed al nuovo gameplay trailer di Horizon Forbidden West, senza dimenticare l'annuncio dell'arrivo di Final Fantasy VII Intergrade su PC, in esclusiva Epic Games Store.

Il papà di Silent Hill e Siren è tornato con Slitterhead, un gioco horror ancora tutto da scoprire e come promesso è arrivato anche un trailer di The Lord of the Rings Gollum. Tra i nuovi annunci, Somerville e Nightingale, due progetti ancora misteriosi.... da segnalare il ritorno di Sonic con il trailer di Sonic Frontiers e un nuovo video del film Sonic 2 in uscita il prossimo anno.

Trailer anche per Cuphead The Delicious Last Course, Suicide Squad Kill The Justice League e Forspoken, con quest'ultimo che guadagna una data di uscita confermata peri l mese di maggio 2022. Spazio anche a Saints Row, DokeV, Dune Spice Wars e Warhammer 40.000 Space Marine 2, tornano a mostrarsi anche A Plague Tale Requiem, Steelrising e CrossfireX, inoltre Telltale Games ha annunciato Star Trek Resurgence.

Ci avviciniamo alle fasi finali dello show con un nuovo trailer di Elden Ring, un video di The Matrix Awakens (esperienza ora disponibile gratis su PS5 e Xbox Series X/S) e infine la proclamazione del miglior gioco del 2021: It Takes Two. Metroid Prime si aggiudica il premio Miglior Action Adventure, Marvel's Guardians of the Galaxy conquista il Best Narrative, Returnal è il miglior gioco d'azione mentre Kena Bridge of Spirits è stato premiato come miglior gioco indipendente del 2021.