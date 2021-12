The Game Awards 2021: Halo Infinite in testa alle votazioni del Player's Voice

Lo scorso 2 dicembre 2021 è partito il Player's Voice dei The Game Awards 2021, che consente agli appassionati di votare il proprio gioco dell'anno scegliendo tra una lista di 30 diversi candidati. I primi risultati sono emersi e c'è già una lotta serrata per la prima posizione.

A guidare la classifica provvisoria del Player's Voice è Halo Infinite, attualmente con l'8% di preferenze dei giocatori. Il nuovo capitolo della saga di Master Chief uscirà ufficialmente il prossimo 8 dicembre su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, ma in tantissimi hanno già avuto modo di provarlo grazie alla Beta Multiplayer, restando così convinti dalla bontà del titolo firmato 343 Industries da renderlo già un papabile vincitore di questo specifico premio. Per questa prima fase il titolo Microsoft primeggia su altri 29 candidati, mentre ricordiamo che i giocatori possono assegnare i propri voti fino ad un massimo di 10 giochi diversi.

Nonostante la prima posizione, il nuovo Halo non ha comunque seminato la concorrenza: Resident Evil Village e Forza Horizon 5 sono subito dietro con il 7% dei voti, mentre It Takes Two segue con il suo 6%. Diverse preferenze anche per Metroid Dread, Ratchet & Clank Rift Apart, Psychonauts 2 e Marvel's Guardians of the Galaxy, che si aggiudicano il 5% delle votazioni. La partita è comunque tutt'altro che conclusa: si sta svolgendo solo il primo round di votazioni, a cui seguirà il secondo turno il 5 dicembre (con 10 nomination e 5 voti a disposizione), e la votazione conclusiva il 7 dicembre (con i 5 finalisti e un singolo voto disponibile).

In attesa di scoprire qual è il gioco del 2021 preferito dai fan, ricordiamo quali sono i candidati al GOTY ai The Game Awards 2021: chi vincerà?