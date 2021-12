The Game Awards 2021: l'Hype Trailer omaggia i videogiochi più importanti dell'anno

Geoff Keighley e gli organizzatori dei The Game Awards 2021 mettono in moto la macchina comunicativa dell'evento attraverso l'immancabile "Hype Trailer" che precede l'attesa kermesse losangelina con un omaggio a tutti i protagonisti dello show che si terrà nella notte tra il 9 e 10 dicembre.

Il filmato confezionato dal team dei TGA, rigorosamente senza indizi sulle numerose World Premiere attese per l'evento, si focalizza sui giochi più rappresentativi dell'anno videoludico che sta per volgere al termine, come Resident Evil Village, Forza Horizon 5, Ratchet & Clank Rift Apart, Metroid Dread, It Takes Two, Kena Bridge of Spirits o Psychonauts 2.

Ad accompagnare le scene dei titoli più importanti del 2021 ci sono poi degli spezzoni in cinematica e di gameplay tratti dai filmati già noti sui videogiochi in uscita nel 2022, da Destiny 2 La Regina dei Sussurri a Suicide Squad Kill the Justice League.

E voi, su quali videogiochi puntereste per la conquista del GOTY e delle principali statuette delle categorie in nomination ai TGA 2021? Prima di lasciarvi ai commenti, e all'Hype Trailer in apertura d'articolo, cogliamo l'opportunità per invitarvi a partecipare alla maratona su Twitch del 9 dicembre per i Game Awards 2021.