The Game Awards 2021: un leak svela le demo in arrivo su Xbox

Sembrerebbe che Geoff Keighley abbia deciso di far arrivare i The Game Awards 2021 nelle case dei videogiocatori non solo attraverso la diretta streaming dell'evento, ma anche tramite la pubblicazione di versioni demo gratuite sullo store Microsoft.

Ad anticipare questa iniziativa è stato probabilmente un errore umano, poiché alcune di queste demo sono state pubblicate nel corso delle ultime ore sullo store digitale delle console della famiglia Xbox. Alcuni utenti sono immediatamente partiti alla ricerca di ogni singola demo legata ai The Game Awards 2021 pubblicata in anticipo e hanno stilato una lista.

Ecco tutti i giochi che riceveranno una demo gratis durante l'evento:

Treasures of the Aegean

Aspire: Ina's Tale

Space Boat

What Lies in the Multiverse

The Darkest Tales

RaccooVenture

Aztech: Forgotten Gods

Josh Journey: Darkness Totems

Outbreak: Contagious Memories

Nobody Saves the World

Mind Scanners

Non è da escludere che alcuni di questi giochi potranno essere provati anche dai giocatori PC, infatti proprio qualche giorno fa Geoff Keighley ha promesso demo dei giochi su Steam in occasione dei The Game Awards 2021.

In attesa che l'evento abbia inizio nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2021, vi ricordiamo che sono stati raccolti più di 7 milioni di voti in un solo giorno per i The Game Awards 2021.