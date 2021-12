The Game Awards 2021: maratona su Twitch al via dalle ore 15:00 del 9 dicembre!

Fervono i preparativi per i The Game Awards 2021, l'evento videoludico più atteso di questo fine anno. In vista di questa importante kermesse che farà da sfondo a decine di World Premiere e alle premiazioni per il GOTY e i giochi in Nomination, la redazione di Everyeye terrà una maratona di 15 ore piena di sorprese!

Dalle ore 15:00 di giovedì 9 dicembre e fino alle 06:00 del mattino, il canale Twitch di Everyeye orienterà le proprie antenne in direzione di Los Angeles per commentare insieme a voi tutte le novità provenienti dal palco dei TGA 2021 e le immancabili anticipazioni che, come ogni anno, precedono lo show organizzato e presentato da Geoff Keighley.

Nella nostra diretta fiume su Twitch per i Game Awards ospiteremo a sorpresa diverse personalità del settore (che annunceremo in settimana), cotillons e tanto divertimento, con analisi e riflessioni sui possibili vincitori dei TGA 2021 e sui videogiochi, già noti o da svelare, protagonisti delle World Premiere. Per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti del Microsoft Theater di Los Angeles, quindi, non ci resta che attendere fino alla notte tra il 9 e il 10 dicembre per poter ammirare insieme a voi la cerimonia dei The Game Awards 2021 al culmine della nostra maratona sul canale Twitch di Everyeye.

