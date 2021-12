The Game Awards 2021: Metroid Dread vince il premio per il miglior Action Adventure

A stretto giro di posta dall'annuncio del premio per il Best Narrative dei TGA 2021 a Marvel's Guardians of the Galaxy, giunge dal palco dei Game Awards la notizia della vittoria, da parte di Nintendo e MercurySteam, della statuetta per il miglior videogioco Action Adventure dell'anno con Metroid Dread.

La nuova missione intrapresa da Samus Aran ha saputo conquistare il premio per il Best Action Adventure superando titoli del calibro di Ratchet & Clank Rift Apart, Resident Evil Village, Psychonauts 2 e il già citato Guardians of the Galaxy, a ulteriore riprova della bontà del lavoro portato avanti da MercurySteam con l'ormai leggendaria proprietà intellettuale di Metroid.

Nel prendere la parola per lodare l'impegno degli autori di Metroid Dread, il boss di Nintendo of America Doug Bowser ricorda quanto sia stata fruttuosa la collaborazione tra la casa di Kyoto e gli stessi ragazzi di MercurySteam, suggerendo così di voler proseguire questa alleanza anche in futuro per la gioia dei patiti del genere su Nintendo Switch.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Metroid Dread a firma di Marco Mottura.