The Game Awards 2021 ospitano Sting: live la colonna sonora di Arcane

Nel corso delle ultime edizioni dei The Game Awards, non si può certo dire che siano mancati i grandi ospiti musicali: dopo i Green Day, i CHVRCHES ed Eddie Vedder, è ora il turno di Sting.

Il noto cantautore britannico sarà infatti presente all'edizione 2021 dei The Game Awards, organizzati e condotti, come sempre, dall'attivissimo Geoff Keighley. Dal palco dello show videoludico, Sting offrirà una performance live, il cui protagonista assoluto sarà il brano "What could have been". Il singolo non è certamente una scelta casuale: ricordiamo infatti che quest'ultimo è parte della colonna sonora ufficiale di Arcane: League of Legends.

Lo show animato targato Netflix, apprezzatissimo da pubblico e critica (oltre che da Hideo Kojima), sarà dunque virtualmente presente sul palco dei The Game Awards 2021. Collocato nell'immaginario del fenomeno videoludico di League of Legends, Arcane può essere apprezzato pienamente anche senza alcuna conoscenza pregressa della serie di Riot Games.



Con Geoff Keighley che ha già promesso grandi annunci next gen dal palco dei The Game Awards 2021, è ormai partito il conto alla rovescia per lo show. L'evento sarà infatti trasmesso nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, tra le ore 2:00 e le ore 5:00 del fuso orario italiano.