The Game Awards 2021: qual è il vostro Gioco dell'Anno? Votate con il Player's Voice

Con l'avvicinarsi della cerimonia inaugurale dei Game Awards 2021 condotti da Geoff Keighley sono state aperte le votazioni con cui i giocatori hanno la possibilità di eleggere il proprio Gioco dell'Anno.

Tramite l'iniziativa Player's Voice potete consultare un elenco di 30 giochi eleggibili che hanno avuto un impatto significativo all'interno dell'industria videoludica negli ultimi 12 mesi. Sono presenti titoli pubblicati nel corso di quest'anno stesso, tra cui Deathloop, Resident Evil Village, Kena Bridge of Spirits, Forza Horizon 5 e Halo Infinite, ma anche produzioni che influenzano l'andamento del mercato dai passati anni e che continuano progressivamente ad espandersi, compresi Call of Duty Warzone, Apex Legends, Destiny 2, GTA Online e altri ancora.

Player's Voice sarà attivo per tre giorni, da oggi giovedì 2 dicembre fino a sabato 4 dicembre. In queste tre manche potrete votare prima per 10 titoli, poi per 5 e infine per un solo gioco tra quelli che saranno arrivati in fondo all'evento. Quali sono i vostri videogiochi preferiti di quest'anno? Fateci sapere per chi avete votato nello spazio dedicato ai commenti.

I Game Awards avranno inizio alle ore 02:00 del 10 dicembre e la redazione di Everyeye.it sarà in live su Twitch per una maratona dalle 15:00 alle 06:00 del mattino seguente.