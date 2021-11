The Game Awards 2021 quando sono? Data e ora per l'Italia

Dicembre è da sempre il mese dei The Game Awards, lo show di Geoff Keighly conclude idealmente l'anno videoludico assegnando il premio Game of the Year ma come di consueto non mancano reveal e nuovi annunci a scaldare la serata.

Quando si terranno i The Game Awards 2021? Per noi italiani l'orario non è dei più comodi, l'evento inizierà alle 02:00 del del mattino tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre. La durata non è stata annunciata ma possiamo aspettarci un pre show della durata di 60 minuti e uno showcase di circa due ore, con termine fissato per le 05:00 del mattino, come accaduto negli ultimi anni.

Per quanto riguarda i premi, per il riconoscimento di gioco più atteso del 2022 troviamo in lizza God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Elden Ring, Starfield e The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. I candidati al premio di miglior gioco del 2021 sono invece Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank Rift Apart e Resident Evil Village, con Forza Horizon 5 fuori dai giochi.

Geoff Keighley ha promesso uno show che mostrerà il futuro di PS5 e Xbox Series X con annunci di nuovi giochi e alcune sorprese già previste per lo scorso anno e poi rimandate a causa dell'emergenza Covid-19.