The Game Awards 2021: Reggie Fils-Aimé sarà tra i presentatori della cerimonia

Un poco alla volta gli attesi Game Awards 2021 stanno prendendo sempre più forma. Dopo la conferma ufficiale che The Lord of the Rings Gollum sarà ai Game Awards 2021, emergono ora maggiori dettagli su quali personaggi di spicco dell'industria videoludica faranno parte della kermesse in veste di presentatori.

Tramite Twitter, Geoff Keighley conferma che una vecchia conoscenza dell'evento di fine anno farà il suo ritorno anche per l'edizione 2021: si tratta di Reggie Fils-Aimé, il celebre ex presidente di Nintendo of America che in passato ha preso più volte parte ai Game Awards attirando sempre l'attenzione del pubblico. "Non sarebbero i Game Awards senza di lui", esordisce con entusiasmo Keighley dando il bentornato a Reggie. C'è adesso grande curiosità nello scoprire quale gioco (o giochi) rivelerà questo presentatore d'eccezione: si tratterà di un titolo di Nintendo, la sua vecchia compagnia, oppure un qualcosa di completamente diverso e inaspettato?

Vi ricordiamo a tal proposito che la redazione di Everyeye organizzerà una maratona Twich per i Game Awards 2021 dalle ore 15 del 9 dicembre: insieme attenderemo l'inizio della cerimonia, che si svolgerà nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2021, commentando i giochi in corsa per i vari premi (ecco a tal proposito i candidati al GOTY dei Game Awards 2021) e facendo ipotesi su quali grandi sorprese ci riserverà l'evento.