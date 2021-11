The Game Awards 2021 e reveal nextgen: alcuni giochi dovevano essere svelati l'anno scorso

Dopo aver condiviso i suoi sogni sui possibili reveal dei TGA 2021, il giornalista Geoff Keighley ha rivelato ai microfoni di Game Informer che acune delle World Premiere dei Game Awards 2021 avrebbero dovuto far parte dello show dello scorso anno.

L'organizzatore e presentatore della kermesse videoludica più importante di questo fine 2021 coglie l'opportunità offertagli da GI per riflettere sui numerosi videogiochi rinviati in questi mesi per colpa (principalmente, ma non solo) della pandemia da Coronavirus.

A detta di Keighley, infatti, la fase che stiamo attraversando è caratterizzata dai posticipi e questo si riflette sulla scaletta dei giochi da mostrare nel corso dei Game Awards: "Molti videogiochi hanno subito un rinvio. Ci sono giochi che avremmo potuto annunciare lo scorso anno e che probabilmente sveleremo ai Game Awards 2021. Perché vedete, la realtà è che ci sono titoli mai annunciati che hanno subito un rinvio interno di un anno e oltre".

Stando sempre a Keighley, dietro al rinvio di questi titoli non c'è soltanto il problema causato dal ricorso massivo al lavoro in remoto per l'emergenza Coronavirus, ma anche il mancato arrivo sul mercato di scorte sufficienti di PS5 e Xbox Series X/S o il cambio delle abitudini di consumo degli appassionati, tra free-to-play e servizi come Xbox Game Pass: "la gente compra le console nextgen ma alla fine le utilizza per giocare ai vecchi titoli. Le vendite di questi nuovi sistemi non sono state eccezionali, in parte a causa del Game Pass o perché ci sono tante esperienze già disponibili come Warzone e Fortnite. Certo, quei giochi hanno un aspetto migliore e le nuove console migliorano la 'qualità di vita' degli utenti con le loro funzionalità, ma non ci sono ancora quei titoli che fanno da vetrina alle reali potenzialità delle piattaforme nextgen. E credetemi, quei giochi stanno arrivando, sono esattamente quei titoli per i quali si è deciso di rinviarne il reveal. Perché siamo ancora nel bel mezzo del COVID ed è davvero difficile sviluppare certe esperienze nextgen, specie quei titoli che amiamo molto e che sono basati su una storia profonda".

Dopo il "rinvio interno" di un anno, i tempi sembrano essere ormai maturi per la presentazione ufficiale di questi misteriosi videogiochi che faranno da vetrina alle capacità nextgen di PC, PS5 e Xbox Series X/S: per averne la conferma definitiva, non ci resta che assistere ai The Game Awards 2021 che si terranno nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre.