The Game Awards 2021: parte il Round 2 dei Player's Voice, in testa It Takes Two

Inizia ufficialmente la seconda fase delle votazioni della community per il premio Player's Voice dei TGA 2021: dai venti videogiochi del Round 1, il nuovo elenco stilato dagli organizzatori dei The Game Awards 2021 comprende "solo" dieci titoli in rappresentanza dei giochi più importanti dell'anno.

Le votazioni per la seconda tornata dei Player's Voice sono perciò aperte a tutti gli appassionati e lo rimarranno fino alle ore 03:00 italiane della notte tra lunedì 6 e martedì 7 dicembre. Al termine dell'operazione capiremo quali saranno i cinque videogiochi che passeranno al Round finale: il vincitore del GOTY dei Player's Voice verrà annunciato nel corso dei The Game Awards 2021.

La classifica in tempo reale delle votazioni per il Round 2 vede temporaneamente in testa It Takes Two: nel momento in cui scriviamo, il capolavoro cooperativo di Hazelight e Josef Fares guida la graduatoria con il 14% dei voti, in leggero vantaggio rispetto al racing open world Forza Horizon 5 (13%), allo sparatutto Halo Infinite (12%) e all'avventura Metroid Dread (11%).

Fateci sapere con un commento per quali videogiochi fate il tifo per il passaggio al prossimo turno dei Player's Voice dei TGA 2021. Per rimanere in tema, vi ricordiamo che di recente Geoff Keighley ha spiegato che nel corso dei Game Awards 2021 della notte tra il 9 e 10 dicembre ci saranno almeno 4 o 5 annunci sul livello del gameplay reveal di Elden Ring.