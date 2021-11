The Game Awards 2021 e Spotify insieme per il nuovo podcast dedicato all'evento

The Game Awards 2021 ha annunciato una collaborazione con il celebre servizio musicale in streaming Spotify. La partnership ha portato alla nascita di un podcast che svela il dietro le quinte dell'evento che prende il titolo di "Inside the Game Awards".

La collaborazione tra i TGA 2021 e il colosso dello streaming musicale consolida il ruolo di Spotify come partner esclusivo dell'evento videoludico. Durante lo show infatti Spotify fornirà gli aggiornamenti in tempo reale sugli artisti musicali e sulle esibizioni presenti sul palco e non solo. Sul celebre servizio in streaming è infatti già disponibile la prima delle quattro puntate dedicate alla preparazione di The Game Awards 2021 in un nuovo podcast intitolato "Inside the Game Awards".

Nel primo episodio diversi giornalisti di grandi testate come IGN e Giantbomb intervistano l'ideatore e produttore dello show Geoff Keighley per parlare della selezione della giuria e del processo di nomina. Nello specifico Keighley descrive il processo che ha portato alla selezione dei candidati al GOTY e del perché un gioco come Forza Horizon 5 non è stato nominato.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Game Awards 2021 si svolgerà il prossimo 9 dicembre e come sempre la nostra redazione non mancherà di seguire l'evento con un'ampia copertura.