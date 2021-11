The Game Awards 2021: la statuetta del GOTY prende forma nello spettacolare teaser

In vista dell'evento sui giochi in Nomination ai Game Awards 2021, Geoff Keighley scalda i motori e accende la curiosità degli appassionati pubblicando uno splendido teaser trailer realizzato dal collettivo di artisti digitali Antibody con la collaborazione dei musicisti di Echolab.

Il filmato confezionato da Antibody ed Echolab con una squisita sequenza synthwave in computer grafica ha per protagonista la statuetta che verrà assegnata al Game of the Year e a tutti i vincitori delle 30 Categorie in Nomination.

L'evento che svelerà la lista completa dei videogiochi, delle personalità di settore e delle case di sviluppo candidati per la conquista delle statuette dei TGA 2021 si terrà alle ore 18:00 italiane di giovedì 16 novembre nella cornice del Microsoft Theater di Los Angeles.

Sempre dal palco del Microsoft Theater assisteremo alla cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2021, prevista per giovedì 9 dicembre. L'intero show verrà trasmesso in 4K e, a detta di Keighley, sarà davvero imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi, con una lista di annunci che dovrebbe comprendere oltre 40 World Premiere e, di queste, più di dieci reveal di giochi mai mostrati al pubblico.