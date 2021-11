The Game Awards 2021: svelati i giochi in nomination! Forza Horizon 5 fuori dai GOTY

Come preannunciato nei giorni scorsi da Geoff Keighley, ecco la lista completa dei giochi in nomination per la vittoria del GOTY edelle 30 Categorie di premi dei The Game Awards 2021, la cerimonia che indicherà i migliori videogiochi dell'anno attraverso i giudizi espressi dalla stampa di settore e dagli appassionati. Elden Ring God of War: Ragnarok Horizon Forbidden West The Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild Starfield

In lizza per la vittoria del prestigioso Game of the Year troviamo lo sparatutto sui loop temporali di Arkane Deathloop, l'esperienza cooperativa di Hazelight It Takes Two, le avventure Metroid Dread e Psychonauts 2, l'epopea sci-fi Ratchet & Clank Rift Apart e, infine, l'horror Resident Evil Village.

Dal novero dei candidati per la conquista del GOTY mancano sorprendentemente Forza Horizon 5, il kolossal racing di Playground Games, e Returnal, il roguelike fantascientifico di Housemarque. Il regolamento della cerimonia di premiazione specifica che tutti i giochi in vendita entro il 19 novembre possono essere candidati per i TGA 2021, di conseguenza l'assenza dalla lista dei GOTY non è da imputare alla mancata eleggibilità dell'arcade racing a mondo aperto di Playground.

L'annuncio dei giochi in nomination per i TGA 2021 s'accompagna all'apertura della fase di votazioni da parte della community, anche se nel momento in cui scriviamo il sito dei Game Awards risulta essere inaccessibile (presumibilmente, per il grande afflusso di visitatori). In attesa di sfogliare l'elenco completo delle Nomination, eccovi la lista con le principali Categorie dei premi che saranno assegnati ai Game Awards 2021:

Game of the Year

DEATHLOOP

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank

Resident Evil Village

Best Game Direction

DEATHLOOP

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet & Clank

Best Art Direction

The Artful Escape

DEATHLOOP

Kena

Psychonauts 2

Ratchet & Clank

Best Narrative

DEATHLOOP

It Takes Two

Life is Strange: True Colors

Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Best Score

The Artful Escape

Cyberpunk 2077

DEATHLOOP

Guardians of the Galaxy

NieR Replicant

Best Audio Design

DEATHLOOP

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank

Resident Evil Village

Returnal

Best Performance

Erika Mori as Alex Chen (Life is Strange: True Colors)

Giancarlo Esposito as Antom Castillo (Far Cry 6)

Jason Kelley as Colt Vahn (DEATHLOOP)

Maggie Robertson as Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

Ozioma Akagha as Julianna Blake (DEATHLOOP)

Best Indie

12 Minutes

Death's Door

Kena

Inscryption

Loop Hero

Best Action

Back 4 Blood

Chivalry 2

DEATHLOOP

Far Cry 6

Returnal

Best Action/Adventure

Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Ratchet & Clank

Resident Evil Village

Psychonauts 2

Best Role Playing Game

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Best Sports/Racing

F1 2021

FIFA 22

Forza Horizon 5

Hot Wheels Unleashed

Riders Republic

Best Fighting

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Guilty Gear Strive

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Best Multiplayer

Back 4 Blood

Knockout City

It Takes Two

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Innovation in Accessibility

Far Cry 6

Forza Horizon 5

Guardians of the Galaxy

Ratchet & Clank

The Vale: Shadow of the Crown

Most Anticipated Games

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Sequel di Zelda Breath of the Wild

Starfield



I vincitori delle Categorie in Nomination verranno svelati durante la cerimonia dei The Game Awards 2021, prevista nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre. L'intero show sarà trasmesso in 4K e, a giudicare da quanto specificato da Keighley, comprenderà oltre 40 World Premiere tra giochi già noti e titoli inediti.