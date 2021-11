The Game Awards 2021: svelato l'evento sui giochi in nomination e i candidati al GOTY

Dopo aver confermato la presenza di oltre 40 World Premiere ai Game Awards 2021, il giornalista e presentatore Geoff Keighley si riaffaccia sui social per annunciare l'arrivo di un evento in streaming che farà da sfondo all'annuncio dei candidati al GOTY e dei videogiochi in nomination.

Per l'edizione 2021 dei TGA, Keighley e i partner della sua macchina organizzativa hanno deciso di "fare le cose in grande": nei prossimi Game Awards ci sarà infatti spazio per 30 premi da assegnare ai videogiochi, alle personalità del settore e alle case di sviluppo che si sono distinte nel corso di quest'anno che sta per volgere al termine.

Le Nomination per le trenta Categorie dei premi verranno svelate ufficialmente nel corso dello spettacolo digitale approntato da Geoff Keighley per le ore 18:00 italiane di martedì 16 novembre. L'evento digitale si terrà nella cornice del Microsoft Theater di Los Angeles, la sede dello show maggiore dei The Game Awards 2021 che, lo ricordiamo, avranno luogo giovedì 9 dicembre.

Nel corso dell'evento organizzato da Keighley per il 16 novembre verrà svelata anche la lista dei videogiochi in lizza per la vittoria del GOTY, l'ambita statuetta che decreterà il miglior videogioco dell'anno per la giuria dei TGA e i fan: a tal proposito, il giornalista e presentatore ricorda che le votazioni per le singole categorie in nomination si apriranno ufficialmente proprio martedì prossimo. E voi, quale gioco vorreste veder trionfare ai TGA 2021? Fatecelo sapere con un commento.