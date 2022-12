The Game Awards 2022: arriva il trailer ufficiale, il leak dei giochi dei TGA è fake

E' iniziata la settimana dei The Game Awards e Geoff Keighley ci delizia con il trailer ufficiale dell'evento, da lui personalmente montato e supervisionato. Il video non contiene indizi particolari sui giochi presentati ma si limita a presentare un montaggio dei vari giochi in nomination.

Ad esempio possiamo vedere frammenti tratti da God of War, Cult of the Lamb, Cuphead The Delicious Last Course, Elden Ring, Xenoblade Chronicles 3, Horizon Forbidden West, Bayonetta 3 e tanti altri giochi protagonisti del 2022, il tutto accompagnato da un brano di Trent Reznor, che il buon Geoff ha voluto ringraziare personalmente.

Keighley ha promesso che i The Game Awards 2022 dureranno meno rispetto al passato, nonostante questo ci sarà comunque spazio per 30/40 giochi (non tutte World Premiere, chiaramente) con poca CGI e tanto gameplay, dunque idealmente pochi trailer in CG e molta più azione on-screen.

Nel frattempo su 4Chan è emersa una lista dei giochi leak dei The Game Awards 2022 che include titoli come Pragmata, Elden Ring Bane of Disputant, Wo Long Fallen Dynasty, Turok Dinosaur Hunter, Death Stranding Parte 2, Hellblade 2 Senua's Saga e Hogwarts Legacy. La lista in questione è del tutto falsa, ma non ci voleva molto a capirlo, suona strana inoltre la dicitura "Opening Night Live" in alto a destra, mai associata ai The Game Awards bensì allo show di apertura della Gamescom.

Appuntamento sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 18:00 dell'8 dicembre per la lunga maratona dei The Game Awards.