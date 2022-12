The Game Awards 2022: Bill Clinton Kid scompare dal tweet per il GOTY a Elden Ring!

Bill Clinton Kid, il ragazzo che ha invaso i Game Awards 2022, viene letteralmente 'cancellato' dai curatori dei social dei TGA: nell'ultimo tweet che celebra il GOTY vinto da Elden Ring, il ragazzo salito illecitamente sul palco dello show losangelino è stato rimosso, non senza problemi, con un software di elaborazione delle immagini.

L'assenza fittizia dell'ormai celebre Bill Clinton Kid dal post social condiviso dalla macchina promozionale dei The Game Awards, come facilmente prevedibile, ha scatenato la reazione immediata della community, specie in funzione della superficialità e dei risultati a dir poco opinabili del lavoro svolto da chi ha rimosso la figura dell'invasore dei TGA dallo scatto utilizzato per omaggiare FromSoftware.

Bastano infatti pochi secondi per accorgersi degli artefatti grafici provocati dalla rimozione del Bill Clinton Kid, con uno sgradevole 'effetto fantasma' che ricalca alla perfezione il corpo e l'acconciatura del giovane che ha movimentato gli attimi finali della cerimonia dei The Game Awards 2022 conclusasi con il GOTY a Elden Ring.

Tra i tanti che stanno commentando lo scivolone dei curatori dei social dei TGA c'è anche Lance McDonald: il noto dataminer e 'cacciatore di segreti' di titoli come Bloodborne, Dark Souls e lo stesso Elden Ring consiglia ironicamente al grafico che ha tagliato l'immagine del Bill Clinton Kid dalla foto celebrativa di FromSoftware di avvalersi, dalla prossima volta, di un filtro più avanzato per 'riempire' in maniera più efficace la porzione di scena da fotoshoppare.