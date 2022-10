The Game Awards 2022, Geoff accoglie Kojima? Presto i biglietti in vendita

L'autunno videoludico ha portato con sé una ricchissima selezione di nuove uscite, da A Plague Tale: Requiem a Mario + Rabbids: Sparks of Hope, mentre all'orizzonte ancora attendono Gotham Knights, God of War: Ragnarok e moltissime altre produzioni.

Con l'avvicinarsi dell'edizione 2022 dei The Game Awards, la città di Los Angeles accoglie invece la campagna promozionale dedicata all'evento. Come potete verificare in calce a questa news, la metropoli ha infatti dato il benvenuto ai primi cartelli promozionali dedicati ai The Game Awards 2022, in programma per la serata di giovedì 8 dicembre 2022. Il Microsoft Theater si appresta dunque a dare il benvenuto ad addetti ai lavori e appassionati, con il grande pubblico che potrà cercare di aggiudicarsi un biglietto a partire dal prossimo 1 novembre 2022, data che segnerà l'apertura dei preordini per lo show.



A rilanciare la notizia troviamo anche il sempre più sornione Hideo Kojima. Dopo essersi mostrato in compagnia del responsabile dei PlayStation Studios nella sede di Kojima Productions, il game director ha pubblicato un nuovo scatto, che lo immortala questa volta in compagnia di Geoff Keighley. Il conduttore e organizzatore dei The Game Awards, già apparso come NPC in Death Stranding, potrebbe star definendo i termini di una nuova apparizione di Kojima sul palco dell'evento?



Al momento, non vi sono certezze, ma le probabilità sembrano ormai essere davvero alte. Dopo la conferma del coinvolgimento di Elle Fanning nel nuovo gioco di Kojima Productions e l'annuncio che seguiranno altri tre indizi prima del possibile reveal di Death Stranding 2, i The Game Awards rappresentano l'opzione più probabile per un annuncio ufficiale. Non resta che attendere l'8 dicembre!