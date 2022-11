The Game Awards 2022: Geoff Keighley promette oltre 50 giochi e uno show più corto

Intervistato dal sito finlandese Videogames.si, Geoff Keighley ha parlato degli imminenti Game Awards 2022, in programma il prossimo 8 dicembre (il 9 dicembre in Italia). Cosa possiamo aspettarci dalla nuova edizione dello show?

L'ideatore dei The Game Awards fa sapere che il numero di titoli presenti all'evento è in linea con quello delle scorse edizioni, si parla quindi di "oltre 50 giochi", ovviamente non tutte World Premiere, oltre alle novità assolute ci saranno aggiornamenti su giochi già noti e conosciuti.

Keighley sottolinea però come quest'anno si sia lavorato anche con l'obiettivo di ridurre la durata dello show, la trasmissione dovrebbe quindi essere più breve e con annunci dal ritmo più sostenuto, lasciando al tempo stesso spazio anche a partner e sponsor. Geoff sembra quindi aver ascoltato i feedback del pubblico, che da anni lamenta l'eccessiva durate dell'evento e la troppa presenza di appuntamenti programmati con gli sponsor a soli fini pubblicitari. Chiaramente questi momenti non possono essere rimossi ma si cercherà di dosarli meglio durante l'intero showcase.

Il giornalista e conduttore canadese poi si dice relativamente tranquillo riguardo ai leak, se è vero che non è semplice mantenere il segreto quando ci sono oltre 50 giochi coinvolti, è pur vero che negli scorsi anni l'organizzazione è riuscita a mantenere il massimo riserbo su alcune sorprese e presumibilmente anche quest'anno le cose andranno nello stesso modo.

Appuntamento dunque il 9 dicembre alle 01:30 del mattino con i The Game Awards 2022, vi ricordiamo che anche quest'anno Everyeye.it è nella giuria dei TGA insieme ad altre testate italiane e internazionali.