Verso i The Game Awards 2022: Hideo Kojima incontra Geoff Keighley, torna il dinamico duo

Dopo aver stuzzicato il pubblico del Tokyo Game Show 2022 (e non solo!) con una misteriosa immagine teaser con protagonista l'attrice Elle Fanning, Hideo Kojima sembra essere più attivo che mai.

Il game director ha infatti pubblicato un'immagine che lo vede in compagnia dell'amico Geoff Keighley per un conciliabolo virtuale il cui argomento centrale resta ovviamente ignoto. Alla luce dell'avvio della campagna promozionale dei nuovi progetti di Kojima Productions, l'incontro tra l'autore di Death Stranding e l'organizzatore/conduttore dei The Game Awards 2022 ci mette però ben poco ad assumere un'aura sospetta.



Accanto alla misteriosa pubblicazione del teaser dedicato ad Elle Fanning, Hideo Kojima ha confermato nei mesi scorsi di essere al lavoro su di un gioco di Kojima Productions esclusivo per Xbox Series X e volto a sfruttare le potenzialità del cloud. Non è chiaro se i due annunci siano legati, o se invece l'attrice sia destinata ad essere la protagonista di un secondo progetto della software house. Come se tutto questo già non bastasse, non bisogna dimenticare le bizzarre dichiarazioni di Norman Reedus sull'avvio dello sviluppo di Death Stranding 2, mai ufficialmente annunciato da Kojima Productions.

Per saperne di più, non resta ovviamente altro da fare che attendere. Nel frattempo, ricordiamo che lo show dei The Game Awards 2022 ha già una data, con lo speciale evento invernale che farà ritorno il prossimo giovedì 8 dicembre 2022.