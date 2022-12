The Game Awards 2022 da record:superati i 100 milioni di spettatori! I numeri del successo

La maratona notturna conclusasi con il GOTY vinto da Elden Ring ai The Game Awards 2022 ha stracciato tutti i record delle passate edizioni dello show losangelino. A confermarlo è la macchina organizzativa dei TGA con l'immancabile recap delle statistiche sulle visualizzazioni e sul coinvolgimento del pubblico.

Lo spettacolo presentato da Geoff Keighley ha coinvolto qualcosa come 103 milioni di utenti connessi in streaming, un numero di spettatori superiore del 20% rispetto al record del 2021. L'infografica condivisa dagli organizzatori dei TGA testimonia la crescente popolarità di quella che può essere considerata a tutti gli effetti come la cerimonia di premiazione dell'industria dell'intrattenimento più seguita del mondo.

The Game Awards: spettatori degli show (stima basata sugli utenti connessi in streaming)

2022: 103 milioni

2021: 85 milioni

2020: 83 milioni

2019: 45,2 milioni

2018: 26,2 milioni

2017: 11,5 milioni

2016: 3,8 milioni

2015: 2,3 milioni

2014: 1,9 milioni

L'edizione 2023 dei The Game Awards sarà la decima dall'istituzione di questo ormai irrinunciabile appuntamento mediatico. Le celebrazioni per questa importante ricorrenza coinvolgeranno gli appassionati di tutto il mondo con The Game Awards: A 10 Year Celebration, un concerto organizzato in collaborazione con LA Philharmonic Association che si terrà all'Hollywood Bowl.

L'evento che precederà i TGA 2023 includerà delle versioni riorchestrate delle colonne sonore dei precedenti vincitori dei The Game Awards e offrirà delle importanti anticipazioni sui brani dei titoli che verranno mostrati con le consuete World Premiere.