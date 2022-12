The Game Awards 2022: Reggie Fils-Aimé ed altre grandi star confermate per l'evento

I Game Awards 2022 sono ormai sempre più vicini ed il grande evento di fine anno sta prendendo sempre più forma. Oltre alla conferma del pre-show dei The Game Awards 2022, il profilo Twitter ufficiale della kermesse rivela anche la presenza di alcuni grandi nomi dell'industria videoludica, e non solo.

E' ufficiale che, anche quest'anno, Reggie Fils-Aimé sarà tra i presentatori della serata, come confermato anche dallo stesso ex presidente di Nintendo of America attraverso un post ironico su Twitter, che cita l'ormai leggendario meme "My Body is Ready". Per la celebre figura di spicco di Nintendo si tratta di un ritorno a casa, essendo comparso in molte altre edizioni precedenti dell'evento organizzato da Geoff Keighley.

Oltre a Fils-Aimé, altre figure di spicco prenderanno parte alla diretta: gli attori Daniel Craig e Jessica Henwick, ed il regista Ryan Johnson saranno ai Game Awards 2022, così come anche Ken e Roberta Williams, fondatori di Sierra On-Line. Spazio anche per grandi nomi a tema The Last of Us, sia videogioco che serie tv: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Troy Baker ed Ashley Johnson parteciperanno all'evento. Tanti presentatori d'eccezione dunque, pronti a rivelare i vincitori dei numerosi Award relativi all'anno ormai prossimo alla sua conclusione.

Per l'occasione vi ricordiamo la maratona di Everyeye per i Game Awards 2022: seguite con noi le premiazioni a partire dalle ore 18:00 di giovedì 8 dicembre e fino all'alba del giorno dopo!