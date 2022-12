The Game Awards 2022: Riot Games si aggiudica tutti i premi esport

Lo spettacolo dei Game Awards 2022 ha conquistato gli amanti dei videogiochi di tutto il mondo nella notte italiana tra 8-9 dicembre 2022 - se ve lo siete persi, ecco tutti i giochi annunciati a The Game Awards 2022. C’è tuttavia una società in particolare che festeggia dopo le premiazioni, dato che Riot Games ha conquistato tutti i trofei esport.

All'evento ideato e condotto da Geoff Keighley, infatti, v’erano cinque categorie differenti per il migliore evento, migliore coach, team, atleta e gioco esport del 2022. Ognuna di esse ha visto il trionfo di un titolo o personaggio legato al mondo competitivo firmato Riot. In primis, il gioco esport dell’anno è VALORANT, sparatutto in prima persona 5v5 divenuto in men che non si dica progetto di riferimento per l’azienda statunitense assieme a League of Legends.

Proprio al MOBA che ha reso famoso il marchio Riot è stato consegnato il premio per l’evento esport dell’anno con il League of Legends World Championship, e non poteva essere altrimenti: del resto, tutti gli appassionati del gaming competitivo sono rimasti sorpresi dalla Cinderella Story vista con la vittoria di Worlds 2022 da parte dei DRX contro i T1, dopo un’edizione ricca di colpi di scena e match al cardiopalma.

Il resto dei trofei è andato tuttavia a VALORANT: il coach dell’anno è stato bzka dei MIBR fame, mentre il team esport dell’anno è LOUD, vincitore del VALORANT Champions Tour. Infine, yay degli OpTic Gaming ha vinto il premio per atleta esport dell’anno, superando titani come Faker, S1mple e Karrigan.