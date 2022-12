The Game Awards 2022 rumor: nuovo gioco horror, FF Tactics, DLC di Horizon Forbidden West

Si avvicinano i The Game Awards 2022 e come di consueto nelle ore che precedono l'evento di Geoff Keighley si moltiplicano rumor, leak e voci di corridoio sui giochi che potremo vedere durante lo show. Saranno veri? Lo scopriremo tra poche ore.

Secondo un leak vedremo un nuovo gameplay di Warhammer 40.000 Space Marine 2 ed è certamente una ipotesi probabile, altra voce interessante riguarda l'annuncio di Final Fantasy Tactics Remastered, su ResetERA è spuntata una descrizione del gioco in uscita apparentemente su PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch, con supporto per il multiplayer online.

Capcom USA ha invitato a seguire i The Game Awards 2022 per "incredibili annunci e tutte le premiazioni", sicuramente la casa di Osaka porterà Street Fighter 6 all'evento, ma chissà che non ci sia spazio anche per altre produzioni come il dimenticato Pragmata, ad esempio, atteso per il 2023.

Da citare anche Dusk Golem, il celebre leaker (ma non si era ritirato?) anticipa il possibile annuncio del remake di un gioco horror appartenente ad una serie ferma da più di dieci anni. Difficile sparare nomi nel mucchio, ma l'insider sembra essere assolutamente certo della sua previsione.

Chiudiamo con i rumor sul possibile annuncio di Burning Shores, primo DLC di Horizon Forbidden West, secondo The Snitch e Tom Henderson, il reveal sarebbe "imminente" e i The Game Awards potrebbero essere l'occasione giusta per presentare questa espansione.

Appuntamento l'8 dicembre dalle 18:00 con la maratona The Game Awards sul canale Twitch di Everyeye.it, andremo avanti tutta la notte fino all'alba per commentare l'evento che premierà il miglior videogioco dell'anno.