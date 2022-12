The Game Awards 2022: segui con noi la premiazione del GOTY, maratona dall'8 dicembre

E' iniziata la settimana dei Game Awards, tra pochissimi giorni si terrà uno degli show più attesi dell'anno e noi di Everyeye.it saremo in prima linea per commentare l'evento, seguire la premiazione del gioco dell'anno e scoprire insieme a voi le World Premiere messe insieme da Geoff Keighley. E quest'anno c'è una novità...

Dalle 18:00 di giovedì 8 dicembre e fino all'alba del 9 dicembre, seguiremo i The Game Awards sul canale Twitch di Everyeye.it: Giuseppe, Alessandro, Riccardo e Gabriele (non mancheranno gli interventi degli altri streamer del canale) sono pronti a farvi compagnia nel corso di una lunga maratona che inizierà nel tardo pomeriggio del giorno festivo e si concluderà solamente alle prime luci dell'alba di venerdì mattina.

Una notte magica che vedrà la premiazione del miglior videogioco del 2022 oltre a nuovi annunci e alle consuete World Premiere di Geoff Keighley. Lo show inizierà alle 02:00 del mattino e durerà circa due ore/due ore e mezzo (comunque meno rispetto alle precedenti edizioni), Geoff ha promesso aggiornamenti e annunci legati a circa 30/40 giochi, oltre ovviamente alle premiazioni per i migliori giochi dell'anno che sta per finire. Dalle 01:30 invece ci sarà il pre show con 12 World Premiere.



Ma accennavamo ad una novità in apertura: quest'anno seguiremo i The Game Awards anche sul profilo TikTok di Everyeye.it, sul social network troverete Giada e Ilaria pronte a tenervi compagnia con commenti a caldo e live reaction. Segnatevi quindi l'appuntamento sul calendario, la maratona The Game Awards inizia giovedì 8 dicembre alle 18:00.