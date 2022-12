The Game Awards 2022: quanto durerà lo show? Geoff Keighley svela il minutaggio

Quanto durerà lo show dei Game Awards 2022 Il presentatore dello show, Geoff Keighley, fornisce delle importanti indicazioni sul minutaggio dell'evento che andrà in scena in quel di Los Angeles dalle ore 01:30 italiane del 9 dicembre.

Il noto giornalista videoludico ne ha discusso con i tanti appassionati che hanno seguito la sua ultima diretta su Twitch. Incalzato dalle domande postegli da chi si chiede quanto durerà l'edizione 2022 dei TGA, Keighley ha ribadito che si tratterà di uno show 'significativamente più breve' e affermato che "con ogni probabilità sarà uno spettacolo di circa due ore e mezza".

A chi ci segue, ricordiamo che la passata edizione dei The Game Awards fu una vera e propria maratona di 3 ore e 15 minuti. Lo stesso presentatore dei TGA ci tiene però a precisare che, trattandosi di uno spettacolo in diretta con numerosi interventi degli sviluppatori, non è possibile determinare in anticipo il minutaggio esatto dell'evento, specie perché "non sappiamo cosa diranno sul palco i vincitori dei premi che assegneremo, anche se cercherò di rispettare la scaletta e le tempistiche con una 'moderazione' sull'autonomia concessa per i singoli interventi".

In attesa dello spettacolo videoludico più importante di questo fine 2022, vi ricordiamo che sono ancora aperte le votazioni della community per i giochi in Nomination ai The Game Awards 2022.