The Game Awards 2022, ci siamo: lo show che svelerà i giochi in Nomination ha una data

Fervono i preparativi per gli attesissimi The Game Awards 2022 di dicembre. Geoff Keighley e gli organizzatori dello spettacolo di fine anno che farà da sfondo all'annuncio del Game of the Year fissano la data dell'evento in streaming che, tra pochi giorni, svelerà tutti i videogiochi in Nomination.

La cerimonia appena annunciata da Keighley indicherà i migliori videogiochi dell'anno attraverso i giudizi espressi dai principali organi di stampa del settore (eggià, ci saremo anche noi di Everyeye.it).

L'evento mediatico approntato dai curatori dei TGA 2022 svelerà quindi tutti i giochi che concorreranno alla vittoria dei numerosi premi messi in palio dagli organizzatori dell'evento dicembrino: le attenzioni degli appassionati saranno rivolte inevitabilmente verso l'elenco dei titoli che si contenderanno la prestigiosa statuetta del GOTY 2022. Lo scorso anno, ad esempio, fece scalpore l'assenza di Forza Horizon 5 tra i candidati al GOTY dei TGA 2021.

L'annuncio dei videogiochi in Nomination s'accompagnerà all'apertura della fase di votazioni da parte della community. Lo streaming di Keighley che alzerà ufficialmente il sipario sui giochi in nomination ai The Game Awards 2022 si terrà dalle ore 18:00 italiane di lunedì 14 novembre. Nell'attesa, fateci sapere con un commento quali videogiochi potrebbero ricevere il maggior numero di nomination.