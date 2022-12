The Game Awards 2022, Valiant Hearts Coming Home è il nuovo rompicapo in arrivo su mobile!

Tra i primi annunci del The Game Awards 2022, c'è stato spazio anche per il nuovo titolo nato dalla collaborazione tra Netflix e Ubisoft: parliamo di Valiant Hearts: Coming Home, in arrivo prossimamente su mobile.

Il titolo, sequel del videogioco rompicapo visto nel 2014, seguirà le gesta di due fratelli durante la Prima Guerra Mondiale, nel tentativo di sopravvivere e poter, finalmente, fare ritorno a casa. Come anticipato in apertura, al momento non abbiamo informazioni specicifiche in merito alla finesta d'uscita di questa nuova produzione, ma non è escluso che gli sviluppatori o il publisher ci dicano di più nelle prossime settimane.

Nel frattempo, continuate a seguirci su Everyeye.it per tutte le ultime dai The Game Awards 2022!