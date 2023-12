The Game Awards 2023: i 5 migliori trailer, una finestra aperta sul futuro dei videogiochi

Il ricchissimo riassunto dei The Game Awards 2023 tra sorprese, giochi e premi offertoci dal buon Giuseppe Carrabba è la perfetta cartina tornasole di uno spettacolo dal ritmo incalzante, un evento mediatico che ha saputo catturare le attenzioni di milioni di appassionati.

Come ogni anno, anche stavolta gli 'Oscar dei videogiochi' sono il tema centrale del dibattito della community sui videogiochi protagonisti dello show losangelino organizzato da Geoff Keighley, con tanti che si stanno divertendo a stilare la propria personalissima Top 5 delle World Premiere.

Prendendo spunto da questo dibattito che sta animando i social e i portali di settore, proviamo allora a rievocare idealmente le emozioni dell'evento dicembrino che ha visto trionfare Baldur's Gate 3 con il GOTY 2023 focalizzandoci su cinque 'momenti chiave' dell'evento.

Black Myth WuKong

Il video TGA di Black Myth WuKong ha svelato la data d'uscita di questa promettentissima avventura per PC e console di ultima generazione. Il nuovo progetto targato Game Science sprona i patiti di action ruolistici e soulslike a riallacciarsi alle gesta compiute dall'eroe del romanzo classico cinese Journey to the West per vivere un'esperienza indimenticabile, complice anche un comparto grafico di prim'ordine.

Non è un caso, quindi, se il nuovo filmato confezionato dagli sviluppatori di WuKong risulta essere tra i più visualizzati in rete, sia per la cura maniacale per i dettagli che per la bontà delle scene di gameplay immortalate, tra epici scontri con i boss e sessioni di esplorazione libera che promettono di tenerci impegnati per decine di ore.

Monster Hunter Wilds

Anche Capcom 'è stata della partita', presenziando ai TGA 2023 per darci modo di ammirare le primissime scene in-engine di Monster Hunter Wilds, il nuovo capitolo della storica serie hunting game. Il filmato propostoci dalla compagnia giapponese ha mandato in brodo di giuggiole tutti i fan dell'IP, merito delle scene mostrateci con battute di caccia sullo sfondo ambientazioni sconfinate.

Solo con il tempo, ad ogni modo, capiremo se la clip confezionata da Capcom si rifletterà in un gameplay improntato al free roaming, e questo per tacere delle inevitabili sorprese previste nel combat system e nella preparazione alle missioni da svolgere sia da soli che in cooperativa. A tal proposito, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Monster Hunter Wilds e cosa abbiamo scoperto dal reveal trailer.

Exodus

Ripensando alle sorprese più inattese dei TGA 2023 è davvero impossibile non citare la World Premiere 'spaziale' di Exodus, la nuova serie di GDR sci-fi ad altissimo budget curata da Archetype Entertainment e destinata ad approdare (si spera) entro fine 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sin dal primo episodio di questa nuova esperienza interattiva, Exodus ci spronerà a vestire i panni (o meglio, la tuta pressurizzata) di un astronauta del futuro costretto ad abbandonare una Terra ormai morente: sulle spalle del nostro alter-ego graverà il peso della sopravvivenza stessa del genere umano.

God of War Ragnarok Valhalla

Come un fulmine a ciel sereno, Sony Santa Monica ha partecipato ai Game Awards 2023 per svelare ufficialmente God of War Ragnarok Valhalla e mostrare le primissime scene di gameplay della prima 'espansione maggiore' del capolavoro in esclusiva PlayStation. Ma non solo.

All'emozione provata dai fan di Kratos e Atreus va infatti a sommarsi la doppia, graditissima sorpresa rappresentata dal lancio imminente del DLC (12 dicembre) e dalla conferma della sua distribuzione in via del tutto gratuita per chi possiede già il kolossal action adventure su PS4 o PlayStation 5.

Senua's Saga: Hellblade 2

Per non essere da meno di PlayStation, anche il team Xbox ha guadagnato idealmente il palco dei Game Awards 2023 con il trailer di Hellblade 2 che mostra il gameplay in azione dell'ambiziosa esclusiva Microsoft in uscita nel 2024 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

Tra sequenze cinematografiche mozzafiato, combattimenti all'ultimo sangue e fughe rocambolesche da creature ancestrali disposte a tutto pur di piegare al proprio volere la coraggiosa Senua, il video confezionato dalle fucine digitali di Ninja Theory ci aiuta finalmente a tratteggiare con precisione il perimetro contenutistico, narrativo, autoriale e prettamente grafico di un'opera che promette di 'riscrivere le regole del gioco', specie per quanto concerne la tecnologia e il fotorealismo in un contesto videoludico.

Menzione d'onore: OD - A Hideo Kojima Game

Anche stavolta, Keighley sceglie di 'andare a colpo sicuro' e di invitare il papà di Metal Gear e Death Stranding sul palco dei Game Awards per dare ampio spazio alla sua nuova esperienza horror di Hideo Kojima, OD.

Il progetto conosciuto in origine come Overdose punta a restituirci a schermo un'esperienza a tinte oscure di stampo sperimentale, un'opera che sfrutterà (non sappiamo ancora in che modo e in quale misura) le tecnologie cloud di Microsoft per calarci in un'avventura resa ancora più immersiva e fotorealistica dagli strumenti tecnologici di MetaHuman e Unreal Engine 5.