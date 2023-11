The Game Awards 2023: Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty gareggiano con 4 nomination

Tra i candidati dei Game Awards 2023, i cui vincitori saranno annunciati il 7 dicembre 2023 al Peacock Theatre di Los Angeles, figurano anche Cyberpunk 2077 e la relativa espansione, Phantom Liberty, che portano a casa ben quattro nomination in totale.

Cyberpunk 2077 è candidato come "Miglior supporto comunitario" e "Miglior gioco in corso". Nella prima categoria, sfida Baldur's Gate 3, Destiny 2, Final Fantasy 14: Online e No Man's Sky. Nella seconda, invece, si batte con Apex Legends, Final Fantasy 14: Online, Fortnite e Genshin Impact.

Phantom Liberty, l'espansione dalla venatura thriller di spionaggio di Cyberpunk 2077, è stato invece nominato per la "Migliore narrativa" e la "Migliore interpretazione" per Idris Elba nei panni di Solomon Reed.

In questo caso, l'espansione sfida le storie di Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16 e Marvel's Spider-Man 2, mentre tra le migliori interpretazioni si gioca il titolo con i doppiatori di Final Fantasy 16, Star Wars Jedi: Survivor, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 e Marvel's Spider-Man 2.

Si tratta indubbiamente di un grande traguardo, soprattutto alla luce dei travagliati trascorsi del gioco al tempo della sua release, che ora è riuscito a segnare la propria rinascita con l'aggiornamento 2.0 e l'espansione Phantom Liberty.

Lo stesso Quest Designer di Cyberpunk 2077 proprio in questi giorni ha ringraziato la community per la pazienza dimostrata nei confronti del progetto.