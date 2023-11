The Game Awards 2023: data, orario, giochi, rumor e dove vederlo

Come ogni anno a dicembre si tengono i The Game Awards, gli Oscar dei videogiochi: oltre alla premiazione del Game of the Year, non mancheranno annunci, reveal, trailer, gameplay e sorprese. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui TGA 2023, dalla data di trasmissione all'orario italiano, passando per rumor e giochi confermati.

The Game Awards 2023 data, ora e quanto dura

I The Game Awards 2023 sono in programma venerdì 8 dicembre dalle 01:30 del mattino ora italiana (notte tra giovedì e venerdì), lo show durerà poco meno di tre euro e sarà preceduto da un pre show della durata di 30 minuti. Un orario non troppo comodo per noi italiani, costretti come al solito ad una lunga maratona notturna.

Dove vedere i The Game Awards 2023

E parlando di maratona, naturalmente vi invitiamo a seguire i The Game Awards 2023 con noi sul canale Twitch di Everyeye: tutto lo staff sarà in live sin dal tardo pomeriggio del 7 dicembre per un lungo pre show, dalle 01:30 commenteremo i The Game Awards e resteremo online fino all'alba per commentare i vincitori e per le prime impressioni a caldo al termine dell'evento.

TGA 2023 giochi confermati e rumor

Sappiamo che Microsoft sarà ai Game Awards con importanti annunci su Xbox: c'è chi ipotizza la presentazione di Xbox Series X Refresh, chi invece opta per novità legate a Game Pass, come l'arrivo dei giochi Activision Blizzard. O magari, nuovi trailer e gameplay per giochi come Senua's Saga Hellblade 2 e Avowed. Tra i giochi sicuramente presenti ci sarà Baldur's Gate 3, Larian annuncerà ai The Game Awards la data di uscita della versione per Xbox Series X/S... e magari l'arrivo su Game Pass?

Nella nostra lista dei giochi che vorremmo vedere ai The Game Awards 2023 abbiamo citato Silent Hill 2, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Death Stranding 2 e Indiana Jones di Bethesda.

The Game Awards: chi vincerà il GOTY 2023?

Difficile dire chi vincerà il premio di miglior gioco del 2023, sono in molti a credere che alla fine vincerà Baldur's Gate 3, una delle più grandi sorprese dell'anno. Il gioco di Larian deve vedersela con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros Wonder e Alan Wake 2. Riuscirà davvero a spuntarla? Lo scopriremo venerdì 8 dicembre.

GTA 6: il trailer arriva ai Game Awards?

Dicembre è il mese del trailer di GTA 6 e c'è chi spera che il video del nuovo gioco Rockstar sia destinato a chiudere i The Game Awards, come una sorta di one more thing di proporzioni epiche. Difficilmente però questo accadrà e probabilmente Rockstar Games agirà in solitaria, pubblicando il video sui propri canali, magari prima dei TGA, anche se questa è solamente una ipotesi.