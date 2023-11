The Game Awards 2023, ecco l'elenco dei nominati al GOTY: chi vincerà quest'anno?

Dopo aver anticipato la data dell'evento che svelerà le nomination e i candidati al GOTY 2023 ai The Game Awards, ecco che l'elenco dei giochi più promettenti di un 2023 davvero carico di grandi avventure videoludiche è emerso in rete. I nomi in ballo sono diversi e ognuno di loro ha entusiasmato la critica e il pubblico nel corso dei mesi.

Qual è il vostro GOTY del 2023? Il numero di produzioni uscite nel corso del 2023 sono parecchie, ma soltanto sei di esse sono nell'elenco ufficiale dei The Game Awards 2023:

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda Tears of The Kingdom

Remedy, Larian, Insomniac, Capcom e Nintendo sono le cinque software house in gara per l'ambito premio riconosciuto da tutta l'industry videoludica, sebbene vi siano molti altri nomi non presenti nella lista che hanno contribuito alla realizzazione di un anno all'insegna del grande gaming (vedasi, ad esempio, Starfield o Forza Motorsport, tra i tanti).Tuttavia, solo i sei titoli di cui sopra hanno avuto la meglio nella corsa al GOTY. Quale di loro è il miglior candidato al GOTY 2023 a vostro avviso? Non esitate a farci sapere la vostra opinione qui sotto nella sezione dedicata ai commenti.