The Game Awards 2023: l'evento sarà ricco di annunci di nuove IP, secondo Jeff Grubb

A ormai pochi giorni dall'annuale edizioni dei The Game Awards, il noto giornalista videoludico Jeff Grubb condivide le sue considerazioni e le sue previsioni riguardo agli annunci che verranno presentati allo show di Geoff Keighley.

Nel corso di un recente livestream tenuto sul suo canale YouTube, Grubb ha parlato di numerosi titoli che potrebbero apparire durante la kermesse d'apertura dei TGA 2023. Per quanto riguarda le sue personali speculazioni, l'insider reputa molto probabile che Elden Ring Shadow of the Erdtree, il nuovo gioco di Jurassic Park e Dragon Age Dreadwolf prenderanno ognuno il proprio spazio sul palco dello show. Ma, come detto, questo sono le personali ipotesi di Grubb e non sembrano esserci prove concrete riguardo l'inclusione di questi titoli.

Basandosi invece sulle fonti con cui è entrato in contatto, Grubb ha in seguito suggerito che i TGA 2023 costituiranno l'occasione ideale per publisher e sviluppatori per presentare molte nuove IP e "cose molto belle dalle terze parti". Sfortunatamente non vengono condivisi ulteriori dettagli al riguardo, ma si tratterebbe certamente di un motivo in più per seguire i TGA 2023 che si terranno nella notte tra il 7 e l'8 dicembre.

Nel frattempo, è partito il Round 2 del Player's Choice Awards dei TGA 2023, e le votazioni sono nuovamente aperte.