The Game Awards 2023: l'evento che svelerà le Nomination e i candidati al GOTY ha una data

Chi vincerà il decimo GOTY dei TGA? Lo scopriremo nel corso dell'evento che il giornalista e presentatore Geoff Keighley terrà in streaming tra pochi giorni per svelare i videogiochi in Nomination e i titoli candidati alla vittoria del Game of the Years nella cerimonia dei The Game Awards 2023.

Similarmente a quanto accaduto negli scorsi anni, anche stavolta la battaglia senza esclusione di colpi tra kolossal tripla A e capolavori indie che ci attende a inizio dicembre con la cerimonia dei TGA 2023 avrà ufficialmente inizio questo mese, con l'appuntamento in streaming pianificato da Keighley per svelare la lista da sottoporre agli appassionati per decretare i vincitori nelle rispettive categorie in nomination.

L'evento che alzerà ufficialmente il sipario sui videogiochi candidati alla conquista del GOTY e delle altre categorie dei premi dei Game Awards 2023 si terrà a partire dalle ore 18:00 italiane di lunedì 13 novembre. Da Baldur's Gate 3 a Zelda Tears of the Kingdom, passando per Alan Wake 2, il 2023 videoludico è stato incredibile e, per questo, sarà davvero interessante sfogliare l'elenco dei titoli in lizza per la vittoria del GOTY e degli altri premi.

Per quanto riguarda i Game Awards 2023, la cerimonia finale si terrà il 7 dicembre in quel di Los Angeles. Come da tradizione, Keighley promette di tenere incollati allo show gli appassionati di videogiochi grazie alla presenza sul palco dei protagonisti del settore e, ovviamente, alle sorprese previste con le numerose World Premiere che si alterneranno alle premiazioni.