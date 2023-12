The Game Awards 2023, è tempo di festeggiare la migliore art direction: chi ha vinto?

Tutti i candidati per i The Game Awards 2023 sono pronti a fare incetta di premiazioni per la categoria nella quale sono riusciti ad ottenere una nomination. Tra la scelta della migliore Game Direction, del "Best Score and Music" e molto altro, è tempo di scoprire quale avventura è riuscita ad ottenere il titolo di Miglior Art Direction ai TGA.

I nominati al Game Of The Year di quest'anno ai The Game Awards 2023 sono pronti a contendersi il premio più ambito da tutti, ma che dire, ad esempio, per i giochi presenti nell'elenco delle esperienze con la migliore direzione artistica fra tutte? Quest'anno sono saliti grandi nomi sul palco dei TGA, come visto proprio dalla suddetta categoria "Best Art Direction". Tra i prodotti pronti a ricevere l'ambita premiazione troviamo:

Alan wake 2;

Hi-Fi rush;

Lies of P;

Super Mario Bros Wonder;

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Ognuno di questi prodotti meriterebbe di vincere il premio in questione, senza alcuna eccezione. Tuttavia, nella notte dei The Game Awards, la sentenza è stata emessa: ad aver vinto il riconoscimento di titolo con la miglior Art Direction è Alan Wake 2. Rimettiamo a voi le opinioni in tal senso: credete che sia più che meritata la scelta del prodotto nominato sul palco della kermesse diretta da Geoff Keighley? Oppure siete contrari alla decisione presa? Non esitate a dirci la vostra qui sotto nei commenti.