The Game Awards 2023: l'Hype Trailer rievoca le emozioni di un anno videoludico incredible

Come promesso nei giorni scorsi da Geoff Keighley, il giornalista e presentatore dei The Game Awards 2023 soffia sul fuoco dell'hype pubblicando il trailer che precede il più atteso degli show videoludici di fine anno (eccezion fatta per il primo video di GTA 6, s'intende).

L'immancabile filmato confezionato dallo stesso Keighley, come ci tiene lui stesso a precisare sui social, ci tuffa nel caleidoscopico multiverso di esperienze interattive che andrà a caratterizzare la kermesse losangelina pianificata per la sera del 7 dicembre.

Il video datoci in pasto dalla macchina promozionale dei TGA attinge a piene mani dal lungo elenco dei videogiochi candidati ai Game Awards 2023 per prepararci allo spettacolo della cerimonia di premiazione e, ovviamente, alle tante sorprese rappresentate dai reveal che non si chiameranno più World Premiere ma che promettono di essere altrettanto importanti.

Da fine stratega, l'Hype Trailer di Keighley non scontenta nessuno mostrando degli scampoli di gameplay e delle scene in-engine di titoli multipiattaforma come Baldur's Gate 3 o Alan Wake 2, per poi omaggiare le produzioni first party più celebri da Marvel's Spider-Man 2 a Starfield passando per Super Mario Bros. Wonder. A questo punto non ci resta che lasciarvi in compagnia dell'ultimo video propostoci da Keighley, non prima però di invitarvi a leggere questo nostro approfondimento che spiega come funzionano i Game Awards tra giochi in nomination, chi sceglie e chi vota.