The Game Awards 2023: tutti i giochi e gli annunci già confermati

I Game Awards non sono mai stati solo una questione di premi. Va bene l'autocelebrazione dell'industria, ma la kermesse di Geoff Keighley è da sempre anche teatro di annunci e ritorni inaspettati. In vista dell'edizione 2023, prevista nella notte tra 7 e 8 dicembre, facciamo un riepilogo rapido degli annunci già confermati all'evento.

Ad oggi sabato 2 dicembre, quando mancano ancora cinque giorni abbondanti alla messa in onda, sono quattro le compagnie ad aver già timbrato il cartellino dei Game Awards 2023. La prima è Larian Studios, che ha promesso l'annuncio della data di lancio di Baldur's Gate 3 per Xbox Series X|S, che con tutta probabilità cadrà nel mese di dicembre. Similmente allo studio belga, Focus Entertainment e Saber Interactive hanno anticipato l'annuncio della data di pubblicazione di Warhammer 40.000: Space Marine II.

Ben più criptica e misteriosa SEGA, che ha invece invitato tutti quanti a sintonizzarsi durante l'evento per assistere all'inizio di una "nuova era" con una "nuova energia", lasciandoci nel dubbio e con l'onere di speculare al riguardo. Sharkmob, studio autore di Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, ha invece promesso la presentazione di un gioco nuovo di zecca in collaborazione con il publisher Level Infinite. Dunque, ricapitolando:

Annunci già confermati ai Game Awards 2023 (aggiornato al 2 dicembre)

Data di lancio di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S

su Xbox Series X|S Data di lancio di Warhammer 40.000: Space Marine II

SEGA : "Una nuova era. Una nuova energie. Assicuratevi di sintonizzarvi ai Game Awards".

: "Una nuova era. Una nuova energie. Assicuratevi di sintonizzarvi ai Game Awards". Un nuovo gioco di Sharkmob e Level Infinite

Ribadiamo anche in questa sede che la pubblicazione del primo trailer di GTA 6 non avverrà ai Game Awards 2023 come inizialmente pronosticato, bensì due giorni prima dello show di Keighley, più precisamente alle 15:00 di martedì 5 dicembre.

Nel salutarvi, rinnoviamo il nostro invito ad unirvi al canale Twitch di Everyeye per seguire assieme alla nostra redazione i Game Awards 2023. L'evento prenderà il via alle ore 01:30 dell'8 dicembre, ma i nostri saranno live fin dal tardo pomeriggio del 7 dicembre per commentare i rumor e condividere le proprie aspettative con gli spettatori.