The Game Awards 2023: guarda con noi la premiazione del GOTY su Twitch e TikTok

Mancano poche ore all'inizio dei The Game Awards 2023, l'evento che celebra un anno di videogiochi e che vedrà la premiazione del Game of the Year al termine di uno show pieno (si spera) di annunci e novità. Seguiamolo insieme, su Twitch e TikTok: ecco tutti i riferimenti, le date e gli orari da segnare sul calendario.

Dalle 19:00 di giovedì 7 dicembre e fino alle prime luci del mattino di venerdì 8 dicembre, seguiremo i The Game Awards sul canale Twitch di Everyeye.it: Alessandro, Giuseppe, Gabriele e Riccardo sono i protagonisti di una lunga maratona con protagonisti ospiti e amici che commenteranno l'evento insieme a noi: alla squadra di Everyeye si aggiungono Lorenzo Mango, LaSignoraFletcher e SchiacciSempre, Alberto Belli di Gamera Interactive e Giulia Zamboni di Supermassive Games, Samuele Perseo di Forge Reply e i membri del team Jyamma Games (autori di Enotria The Last Song) oltre a Davide Mancini di IIDEA.

Seguiremo i TGA anche sul profilo TikTok di Everyeye.it con una live esclusiva a partire dalla mezzanotte di venerdì 8 dicembre: Giada e LaSignoraFletcher commentano le novità, i trailer, ma anche i vincitori nelle varie categorie. Segnatevi quindi gli appuntamenti dei nostri due canali:

Su Twitch a partire dalle 19:00 del 7 dicembre

Maratona The Game Awards, in diretta fino all'alba con Alessandro, Giuseppe, Gabriele e Riccardo

The Game Awards su TikTok dalle 00:00 di venerdì 8 Dicembre

Premiazioni, trailer e reaction al GOTY con Giada e LaSignoraFletcher

Il Pre Show dei The Game Awards inizierà alle 01:30 dell'8 dicembre mentre l'evento vero e proprio inizia alle 02:00 del mattino e andrà avanti per poco meno di tre ore, terminando idealmente prima delle 05:00. Su Everyeye.it trovate anche l'elenco dei giochi confermati e rumor dei Game Awards, oltre a trailer e annunci inoltre assisteremo alla premiazione del miglior gioco dell'anno 2023, a contendersi il GOTY ci sono sono Marvel's Spider-Man 2, Baldur's Gate 3, Resident Evil 4, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Bros Wonder e Alan Wake 2. Chi la spunterà?