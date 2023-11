The Game Awards 2023: Hype Trailer in arrivo! Fornirà indizi sulle World Premiere?

Fervono i preparativi per l'attesissima cerimonia dei The Game Awards 2023 che premierà il GOTY e tutti gli altri vincitori nelle rispettive categorie in nomination. È lo stesso Geoff Keighley ad alimentare la curiosità della community preannunciando l'imminente pubblicazione dell'Hype Trailer dei TGA 2023.

Il giornalista, presentatore e organizzatore della kermesse videoludica che si terrà il 7 dicembre in quel di Los Angeles si riaffaccia sui social per informarci, appunto, di essere nel pieno delle fasi di "editing per l'Hype Trailer dei The Game Awards 2023".

Le dichiarazioni di Keighley, all'apparenza 'innocue', lasciano presagire l'arrivo di importanti novità sui protagonisti dello spettacolo che si terrà a inizio dicembre nella cornice del Peacock Theater di Los Angeles. L'ormai consolidata liturgia delle premiazioni e degli interventi dei vincitori delle categorie in nomination ai Game Awards 2023 prevede infatti la pubblicazione di numerose World Premiere.

Come accaduto negli scorsi anni, anche stavolta gli appassionati sperano quindi di poter ricevere delle anticipazioni sui videogiochi che faranno da sfondo alle World Premiere dei Game Awards 2023 proprio grazie all'Hype Trailer che verrà pubblicato, presumibilmente, nel corso della prossima settimana (o comunque entro la fine del mese di novembre).

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Los Angeles, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sui 5 videogiochi che vorremmo vedere assolutamente ai Game Awards 2023.