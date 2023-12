The Game Awards 2023, iniziano le premiazioni: qual è il gioco con la migliore narrativa?

Siamo giunti al giorno che tutti quanti attendevano con trepidazione da diverse settimane: dopo aver visionato l'elenco di tutti i candidati ai The Game Awards 2023 per ogni categoria premiata a novembre, è il tempo di scoprire chi sono i vincitori delle varie sezioni di riferimento che hanno conseguito sul palco dei TGA l'ambito riconoscimento.

L'elenco dei nominati al GOTY di quest'anno ai The Game Awards è caratterizzato da nomi di altissimo spessore, i quali hanno contribuito a dare vita ad un anno all'insegna del gaming in grande stile. Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2 e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sono alcuni dei titoli che, in tal senso, hanno edulcorato un anno di per sé splendido per i videogiocatori. Tuttavia, qual è il gioco che ha vinto il premio "miglior narrativa"?

Quest'anno, la scelta è ricaduta sui seguenti nomi:

Alan Wake 2;

Baldur's Gate 3;

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty;

Final Fantasy XVI;

Marvel's Spider-Man 2.

Dalle avventure dell'uomo ragno al viaggio di Clive Rosfield che mette il giocatore dinnanzi a diversi dubbi e quesiti che spaziano su temi etici e filosofici di varia natura, il 2023 è stato un anno davvero denso di prodotti che hanno regalato importanti storie agli utenti. Tuttavia, solo uno dei titoli in elenco ha avuto la meglio: ad aver vinto il premio del gioco con la migliore narrativa è Alan Wake 2. Siete sorpresi, o credete che ciò sia ampiamente meritato? Ditecelo qui sotto nei commenti, facendoci sapere la vostra preferenza.