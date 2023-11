The Game Awards 2023, Microsoft suona la carica: in arrivo 'notizie imperdibili' su Xbox

Mentre prosegue indisturbata la cavalcata di Baldur's Gate 3 nelle votazioni per il Round 1 del Player's Voice Award dei TGA 2023, la macchina comunicativa di Microsoft scalda i motori in vista dell'attesissimo evento losangelino e invita la community Xbox a prepararsi per l'arrivo di importanti annunci.

Nella casella email di tanti utenti con account Xbox è infatti giunto un messaggio in cui Microsoft 'suona la carica' in previsione delle tante sorprese previste nel corso dei The Game Awards 2023 che si terranno la sera del 7 dicembre.

La mail inviata dalla casa di Redmond ci ricorda di sintonizzarci sui portali in cui verrà trasmesso lo streaming in diretta dei TGA 2023 per "festeggiare con importanti annunci e altre notizie su Xbox da non perdere".

È proprio l'ultimo riferimento alle 'notizie imperdibili' preannunciate da Microsoft che sta alimentando l'ennesimo dibattito sui social e sui forum di settore, con tanti appassionati che si chiedono quali possano essere le sorprese previste dal colosso tecnologico statunitense e dalla sua ormai sterminata galassia di sussidiarie che ha accolto da poco, e in via ufficiale, l'intera famiglia di software house e proprietà intellettuali del gruppo Activision Blizzard King.

E voi, quali 'notizie imperdibili' vorreste ricevere dal team Xbox nel corso dei TGA 2023? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere questo nostro speciale sui 5 giochi che vorremmo vedere assolutamente ai Game Awards 2023.