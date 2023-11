The Game Awards 2023: Nintendo ringrazia tutti per le nomination ai GOTY e il supporto

Nintendo è il publisher con più nomination ai Game Awards 2023. Per di più, due dei suoi giochi sono candidati nello stesso anno a Game of the Year (GOTY). Per tutto questo sostegno, la casa di Kyoto ringrazia via social tutti quanti.

In un post su Twitter/X, la società giapponese mostra tutta la propria gratitudine: "Siamo onorati che The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom e Super Mario Bros Wonder abbiano entrambi ricevuto una nomination come Game of the Year ai The Game Awards! Grazie a tutti per il vostro supporto!"

Le più recenti avventure di Link e Super Mario si scontreranno con avversari di tutto rispetto, in particolare con Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 e Alan Wake 2 (qui potete trovare l'elenco completo dei candidati ai The Game Awards 2023 in ogni categoria).

I Game Awards sono uno degli eventi di premiazione più prestigiosi nel settore dei videogiochi e vengono assegnati ogni anno dal 2014. I vincitori di quest'anno saranno annunciati in diretta durante la cerimonia ufficiale che si svolgerà il 7 dicembre 2023 al Peacock Theatre di Los Angeles. Nel frattempo, le votazioni pubbliche sono aperte.

Nintendo, che gareggia in varie categorie con molti dei propri titoli quest'anno, è il publisher con più nomine, seguito subito dopo da Sony PlayStation. Tra i giochi che compaiono con maggiore frequenza ai The Game Awards 2023 abbiamo Marvel's Spider-Man 2, Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2.