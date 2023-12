The Game Awards 2023, piovono critiche dal settore: 'Troppo poco spazio agli sviluppatori'

Siamo giunti alla fine dei The Game Awards 2023, delle sorprese di Kojima, Monster Hunter e di tutto ciò che ha fatto parte del palinsesto dell'evento di fine anno. Tuttavia, quella che per molti è una fiera che celebra il mondo del gaming a 360 gradi, per una minoranza è stato l'esatto opposto: i TGA avrebbero dato poco spazio agli sviluppatori.

La critica messa in piedi allude a quella che è stata recepita come una mancanza di rispetto per i lavoratori del settore. Tra l'esclusione di Starfield dai TGA 2023 come miglior gioco dell'anno ed ora tale disappunto esposto sui social, l'ultima edizione dei The Game Awards 2023 non è stata del tutto esente da discussioni. Nella caso in questione, però, il tutto sarebbe connesso alla manciata di secondi garantita ai team per parlare dei propri titoli.

I The Game Awards di quest'anno sono stati ritenuti in parte imbarazzanti, in quanto considerati irrispettosi "nei confronti di un segmento dell'industria alla disperata ricerca di conferme attraverso il potere delle star e con scarso rispetto per gli sviluppatori", si legge dalle parole di Josh Sawyer via Twitter/X. A tutto ciò, però, si sommano anche ulteriori osservazioni alla direzione dell'evento, il quale è stato per alcuni tutt'altro che la celebrazione annuale del gaming: "se fate giochi, avete 30 secondi per parlare ai The Game Awards", in riferimento al breve segmento concesso per le premiazioni. "Se fate film, avete 5 minuti per parlare ai Game Awards".

Non è mancata la risposta di Keighley a tali critiche, che ha dichiarato a sua volta di essere parzialmente d'accordo con quanto dichiarato dagli spettatori. Ciò nonostante, "anche se nessuno è stato effettivamente tagliato fuori, è un problema da affrontare in futuro". Cosa ne pensate delle critiche rivolte alla conduzione dei The Game Awards? Siete in disaccordo, le trovate legittime o condividete quanto evidenziato dai non addetti ai lavori?